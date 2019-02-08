Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu
51 dakika önce
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi kıyıya vurdu.
ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde vücudunun üst tarafı olmayan erkek cesedi kıyıya vurdu.
İlçe merkezindeki Ayışığı Plajı'nda saat 08.30 sıralarında kıyıya vurmuş halde ceset gören işletme çalışanları durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Cesedin 24 Ocak'ta hortum faciasında denize sürüklediği araçta kaybolan Kader Buse Acar'a (20) ait olabileceği ihtimali üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve il jandarma komutanlığına bağlı su altı timi ekipleri zodyak botlarla geldi.
Yapılan incelemede cesedin, vücudunun üst tarafının olmadığı ve bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesi sonrası Kemer Devlet Hastanesi
morguna konulan ceset buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:21 Kaynak: DHA
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