VÜCUDUNUN YÜZDE 40'I YANDI; SAĞLIK DURUMU KRİTİK - Son Dakika
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VÜCUDUNUN YÜZDE 40'I YANDI; SAĞLIK DURUMU KRİTİK

03.04.2022 13:18

DİYARBAKIR'da çalıştığı atölyede tiner kutusunun patlaması sonucu vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan M.B.'nin (13) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

DİYARBAKIR'da çalıştığı atölyede tiner kutusunun patlaması sonucu vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan M.B.'nin (13) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 1 Nisan'da akşamı Kayapınar ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan M.B. adlı erkek çocuk, tiner kutusunun patlaması sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 40'ında yanık oluşan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

VÜCUDUNUN YÜZDE 40'I YANDI; SAĞLIK DURUMU KRİTİK
VÜCUDUNUN YÜZDE 40'I YANDI; SAĞLIK DURUMU KRİTİK
VÜCUDUNUN YÜZDE 40'I YANDI; SAĞLIK DURUMU KRİTİK

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Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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