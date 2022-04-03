VÜCUDUNUN YÜZDE 40'I YANDI; SAĞLIK DURUMU KRİTİK - Son Dakika

Takipçileri Berfu'nun Ramazan paylaşımından pek hoşlanmadı! Yorumlar canını sıkacak

Pakistan'da sıcak saatler! Başbakan Han'ın ABD'yi işaret eden çağrısıyla meclis feshedildi

Roberto Carlos'u gölgede bırakacak transfer! Dünyanın en iyisi Fenerbahçe'ye geliyor

Bu savaş değil katliam! Buça'da sokaklar kafalarından vurulmuş sivillerle dolup taştı

DİYARBAKIR'da çalıştığı atölyede tiner kutusunun patlaması sonucu vücudunun yüzde 40'ında yanıklar oluşan M.B.'nin (13) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 1 Nisan'da akşamı Kayapınar ilçesi, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan M.B. adlı erkek çocuk, tiner kutusunun patlaması sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 40'ında yanık oluşan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)