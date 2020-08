'Vücudunuzdaki benleri kontrol ettirin' - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bilgiç, vücutta yer alan benlerde şekil, boyut ve renk değişimleri olduğu takdirde yılda en az 1 defa dermatoloğa kontrole gidilmesi gerektiğini söyledi.

AÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bilgiç, vücutta oluşan benlerin neden olabileceği tehlikeler hakkında bilgi verdi. Benlerin 'Doğumsal Benler', 'Edinsel Benler' ve 'Displastik Benler' olmak üzere 3'e ayrıldığını anlatan Doç. Dr. Aslı Bilgiç, 20 santim üzerinde olan benlerin riskli olabileceğini söyledi. Sonradan kazanılan, sayısı 50 ve 100'ün üzerindeki edinsel benlerin daha fazla risk taşıdığını belirten Doç. Dr. Aslı Bilgiç, benlerinde şekil, renk ve boyut değişikliği olan kişilerin yılda en az 1 defa dermatolog tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

BENLERİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUNDisplastik benlerin atipik benler olarak da bilindiğini anlatan Doç. Dr. Aslı Bilgiç, bu benlerin, edinsel, yani sonradan kazanılmış benlerden daha büyük olduğunu söyledi. Renklerinin koyulu açıklı, şekli, boyutu ve kenarlarının biraz daha düzensiz olduğunu aktaran Doç. Dr. Bilgiç, displastik benlerin 3 ya da 6 ayda bir kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Aslı Bilgiç, "Kontroller sırasında displastik benlerden 50 veya 100'ün üzerinde görebiliyoruz. Eğer çok sayıda beniniz varsa özellikle güneşten daha iyi korumak gerekiyor. Çok sayıda beni olan kişilerde normal deriden ben kanseri gelişme ihtimali daha yüksek" dedi.BENİN RENGİNE, ŞEKLİNE, BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKAT EDİNDoç. Dr. Aslı Bilgiç, "Üç ayda bir, aydınlık ortamda baştan ayak kısmına doğru benlerimizi ayna karşısında kontrol edin. Eğer şekil, renk, kenar düzensizliği görülürse, normalde olan beniniz hızlı büyür ya da değişirse, kanama, kaşıntı gibi şikayetleriniz olursa, o benleri erken dönemde dermatolojik kliniklere başvurarak, tedavi ettirmemiz gerekiyor. Erken tanı çok önemli" diye konuştu.BAZI BENLER KANSERLEŞEBİLİYORAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezer Gürer ise şüphelenilen benlerin biyopsi sonucuna göre alındığını, bazı benlerin ise belli oranda kanserleşme riski olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gürer, şöyle konuştu: "Ben kanserleri bunlardan bir tanesi. Deride olan ben kanserleri de belirli genlerdeki değişiklik ve buna bağlı olarak kansere dönüşüm yapısı söz konusu olabilir. Tiroidin belli kanser türleri, guatr kanserleri gibi türler yer alabilir. ya da kalın bağırsak kanserlerinin benzer genetik mutasyonlarla ortaya çıktığı söyleniyor. Kanser oluştuktan sonra illa siyah benler kötü huyludur diye bir şey yoktur. Bazen hafif bir kırmızılık, pembelik tarzındakiler de kendi içinde kötü huylu olarak ortaya çıkabiliyor. Bazen iç organlarda da bunları görmemiz mümkün."1 SANTİMİN ÜZERİNDEKİ BENLERİNİZİ TAKİP EDİNProf. Dr. Sezer Gürer, "Vücuttaki benleri mutlaka takipte tutun özellikle şekil değiştiren deriden biraz kabarıklaşan, renk değiştiren birtakım olaylar gerçekleşirse mutlaka dermatoloğa gitmek gerekir. Bir santimin üzerine çıkan benlerin mutlaka takip edilmesi, hasta sağlığı açısından önemlidir" diye konuştu.ET BENİNİ ALDIRMAYI DÜŞÜNÜYORVücudunun çeşitli yerlerinde et benleri olduğunu belirten Nadide Saraçoğlu (30), "Vücudumda hem çil hem de benler bulunuyor. Benlerimin çok büyüdüğünü fark edemiyorum ama et benimi bazen yanlışlıkla kaşıdığım zaman canım acıyabiliyor. Maalesef kontrol ettirmedim ama kontrole gitmem gerekiyor" dedi.YÜZÜNDEKİ ET BENİ BÜYÜMEYE BAŞLAYINCA ALDIRDIYüzünde çok fazla ben olduğunu aktaran Özden Özgün (48), benlerini sık sık kontrol ettirdiğini söyledi. Özgün, "Burnumun kenarında benim vardı, büyümeye başlayınca operasyonla aldırdım. İlk olarak cildiyeye gidildi, ardından genel cerrahi tarafından alındı. Patolojiye gitti ve temiz çıktı" diye konuştu.TEHLİKELİ OLUP OLMADIĞINI MERAK EDİYORUZ

Vücudundaki benleri kontrol ettiğini anlatan Neşe Taykut (42), "Zaman zaman bunların tehlikeli olup olmadığını da merak ediyoruz" dedi. Kızı Zeynep Melek Kılıççı (12) ise "Saçımın arkasında bir ben var. Büyüdüğümde fark ettim, daha önce görmemiştim. Kontrol için gerekirse doktora giderim" diye konuştu.