Vücudunuzdaki En Kirli Yerleri Biliyor Musunuz?

İnsan bedeni muhteşem bir tasarıma sahip. Öyle ki bu son derece karmaşık, bir o kadar da muhteşem makinenin halen daha keşfedilmemiş alanları bulunuyor.

İnsan bedeni muhteşem bir tasarıma sahip. Öyle ki bu son derece karmaşık, bir o kadar da muhteşem makinenin halen daha keşfedilmemiş alanları bulunuyor. Vücudumuzun özellikle bazı bölgeleri diğerlerine göre daha fazla kir ve bakteri topluyor. Bazılarını kolayca tahmin edebilirsiniz; ama listede aklınıza hiç gelmeyecek yerler de mevcut. İsterseniz vücudun hangi bölgelerinin en kirli olduğuna hep birlikte göz atalım.

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