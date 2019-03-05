Son Dakika Haberleri: Vücudunuzdaki En Kirli Yerleri Biliyor Musunuz?

Vücudunuzdaki En Kirli Yerleri Biliyor Musunuz?

1 saat önce

İnsan bedeni muhteşem bir tasarıma sahip. Öyle ki bu son derece karmaşık, bir o kadar da muhteşem makinenin halen daha keşfedilmemiş alanları bulunuyor.

İnsan bedeni muhteşem bir tasarıma sahip. Öyle ki bu son derece karmaşık, bir o kadar da muhteşem makinenin halen daha keşfedilmemiş alanları bulunuyor. Vücudumuzun özellikle bazı bölgeleri diğerlerine göre daha fazla kir ve bakteri topluyor. Bazılarını kolayca tahmin edebilirsiniz; ama listede aklınıza hiç gelmeyecek yerler de mevcut. İsterseniz vücudun hangi bölgelerinin en kirli olduğuna hep birlikte göz atalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:22 Kaynak: Youtube

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