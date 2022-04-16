Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika
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Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu

16.04.2022 12:17
Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu

KONYA'da vücut direncinin düşük olması ve sürekli rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından jimnastiğe yönlendirilen Elif Çolak (17), bu spor dalında kendisini geliştirip, ulusal ve uluslararası turnuvalarda madalya kazandı.

KONYA'da vücut direncinin düşük olması ve sürekli rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından jimnastiğe yönlendirilen Elif Çolak (17), bu spor dalında kendisini geliştirip, ulusal ve uluslararası turnuvalarda madalya kazandı. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten Çolak, "Spor yapmak beni çok toparladı. Birçok madalya kazandım. Hedefim dünya şampiyonu olmak ve 2024 Paris Olimpiyatları'nı kazanmak." dedi.

Küçük yaşlarda sık sık hastalanan ve vücut direncinin düşmesi nedeniyle ailesi tarafından jimnastik kursuna gönderilen Elif Çolak, kısa sürede kendini trampolin jimnastik dalında geliştirdi. 9 yaşında trampolin jimnastik sporuna başlayan Çolak, ilk olarak 2016'da Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Daha sonra 12 yaşındayken, 2017'de Portekiz'de gerçekleştirilen uluslararası turnuvada yine birinci oldu. Çolak, geçen yıl Rusya'nın Soçi kentindeki Avrupa Şampiyonası'nda bireysel kategoride bronz, senkron kategorisinde ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

'DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM'Konya Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Elif Çolak, jimnastik sporuna başladığı günden beri dünya şampiyonu olmak istediğini belirterek, "Ben 5 yaşlarındayken çok hastalanıyordum. Ailem beni spora yönlendirmek istedi. Babamda o sıralar jimnastik sporunu çok izliyormuş televizyonda, ilgisi varmış. O yüzden beni jimnastiğe yazdırdılar. 7 yaşımda temel jimnastikle başladım, 9 yaşımda antrenörüm benim trampolin jimnastikteki yeteneğimi fark etti. İlk defa 2016 yılında Mersin'de Türkiye 1'incisi olmuştum. Bu branş ülkemize 2006 yılında geldi, çok yeni ve ilk defa ben 16 yaşımda Avrupa Şampiyonası'nda madalya aldım. Türkiye'ye madalyaya getirmek bizi çok gururlandırdı. Başta yaşıtlarım olmak üzere, bence herkes spora yönelmeli. Çünkü spor demek, sağlıklı yaşam demek. Ailem küçüklüğümden beri beni çok destekliyordu, hep arkamda oldular. Spora başladığımdan bu yana Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyordum, hedefim hep bu yöndeydi. Şimdi adım adım bu hedeflere doğru gidiyorum. Şu an 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorum." dedi.'ÇOCUKLUĞUMDA BAŞKALARININ MADALYASINI TAKARDIM'

Elif Çolak, trampolin jimnastik sporuna başlamadan önce kilo ve boy sorunu yaşadığını belirterek, "Ben küçükken kısa ve kilolu bir çocuktum. Spora başladıktan sonra kilom normale döndü. Vücudum şekillendi ve direnç kazandı. Spor yapmak beni çok toparladı. Çocukluğumda başkasının olimpiyat şampiyonluğu madalyasını takmıştım, anneme de bunun fotoğrafını atmıştım. İlerde bende alacağım diye. Şimdi parkta küçük çocuklar benimle fotoğraf çektiriyor, madalyamı takıyor. Çocukluğumda başkalarının madalyasını takıyordum, şimdi küçüklerin madalyamı takması beni çok gururlandırıyor" dedi.


Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu
Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu
Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu
Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu
Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu
Vücut direnci düşük diye jimnastiğe başladı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu
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Cimnastik, Türkiye, Paris, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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