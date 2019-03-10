Son Dakika Haberleri: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinde Değişiklik

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinde Değişiklik

1 saat önce

Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildi.

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinde Değişiklik, System.String[]
Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "Vücut dışında kullanılan (in vitro) tıbbi tanı cihazları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle, Avrupa Birliği'nin vücut dışında kullanılan tanı cihazları ile ilgili mevzuatına uyum sağlandı.

Ayrıca, "Risk Düzeyi Yüksek Olan İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları"nın listesine kan tarama, tanı ve doğrulama için Varyant Creutzfeldt Jakob hastalığı (vCJD) tanı ürünleri de dahil edildi.

Yönetmelik hükümleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:02 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Sağlık
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