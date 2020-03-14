Vücut geliştirme milli takım seçmeleri yapıldı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, vücut geliştirme milli takım seçmelerini Pendik'te düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'yla gerçekleştirdi. Ancak korona virüsü sebebiyle turnuvalar ertelendi. Yarışmada mücadele eden isimlerden Zeynep Akkuş, alınan kararlar sonrasında çalışmalara aynı ciddiyetle devam edeceklerini ifade etti.



Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun organize ettiği Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası, İstanbul Pendik'te yapılırken, milli takım seçmelerini kazananların listesi de açıklandı. Ancak dün alınan kararlar doğrultusunda yapılması planlanan organizasyonlar korona virüsü sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Genç Bikini Fitness -160 kategorisinde ikinci olan 21 yaşındaki sporcu Zeynep Akkuş, organizasyonun çok güzel geçtiğini belirterek, "Zorlu bir periyot oldu. Daha önce Dünya Şampiyonu olan bir arkadaşımla şampiyonluk için yarıştım. Ben ikinci oldum. Henüz yeniyim. Ancak geri dönüşler çok güzel oldu benim adıma. Milli takıma seçilme durumum da vardı ancak bütün organizasyonlar korona virüsü sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Bizler de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sonraki süreçler için de şimdiden hazırlıklara başladım" ifadelerini kullandı.



Avrupa Şampiyonası iptal edildi



Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, dün alınan kararlarla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Spor Genel Müdürlüğü'nün federasyona aktardığı bilgiler doğrultusunda yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Korona virüsü nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren ligleri olan federasyonların kulüp lig müsabakaları hariç, tüm sportif faaliyetler ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Büyük emekler vererek hazırlanan sporcularımıza bu haberi vermek bizleri de üzüyor ancak sağlık her şeyden önemli. 27-29 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası iptal edilmiştir. 5-10 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası iptal edilmiştir. 17-18 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Hardline Cup iptal edilmiştir. 6-10 Mayıs tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek olan 2020 Avrupa Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası iptal edilmiştir. 15-23 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası, Avrupa Bilek Güreşi Federasyonu ve Macaristan devlet yetkilileri tarafından iptal edilmiştir." - İSTANBUL