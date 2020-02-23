Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek - Son Dakika Spor

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek

6 saat önce

Malatyalı sporcu Edip Çapanoğlu, İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek.

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek, System.String[]

Malatyalı sporcu Edip Çapanoğlu, İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek.


Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası bu yıl 4- 8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Şampiyonaya da Malatya'yı temsil edecek olan 24 yaşındaki sporcu Edip Çapanoğlu, iyi bir derece ile kente dönmeyi hedeflediğini kaydetti. Malatya'da bir otelin fitness salonunda eğitmenlik yapan Çapanoğlu, burada vücut geliştirmenin yanı sıra anatomi, fizyoloji ve beslenme gibi alanlarda da eğitim verdiğini söyledi. Şuana kadar aldığı 21 sertifikayla bu sporun hem yaşam tarzı hem de mesleği olduğunu söyleyen Çapanoğlu, hedefinin İstanbul'daki şampiyonada derece yaparak Malatya'yı Avrupa'da temsil etmek olduğunu ifade etti.


Kendisine her zaman destek veren Antrenörü Ertuğ Evrekli başta olmak üzere maddi ve manevi olarak yanında olan isimlere de teşekkürlerini ifade eden Çapanoğlu, "Bu desteklere, iyi bir derece elde edip bu şekilde teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA

İstanbul, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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