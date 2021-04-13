Vücut geliştirme şampiyonu hedef büyüttü

Vücut geliştirmede Türkiye Şampiyonu olan ve Milli Takım seçmelerinde ilk sırayı alıp Avrupa Şampiyonası için gün sayan Denizlili Fatih Aslan, hedeflerini İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile paylaştı.

31 Mart- 4 Nisan tarihlerinde Antalya Kemer'de düzenlenen Vücut Geliştirme Fitness Türkiye Şampiyonası'nda erkekler fizik 1.76 santimetre kategorisinde 13 rakibi arasında birinci olan Denizlili sporcu Fatih Aslan, yeni hedefleri için çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret eden Fatih Aslan, hedeflerini İbanoğlu ile paylaştı. Sarayköy'de ikamet eden sporcuya Sarayköy Gençlik Spor İlçe Müdürü Hanifi Esmer ile Spor Hizmetleri Müdürü Durmuş Cansever'de ziyarette eşlik etti. Milli takıma seçilmenin gururunu yaşadığını kaydeden Fatih Aslan, pandemi dolayısıyla henüz yeri ve tarihi açıklanmasa da Avrupa Şampiyonasında ay yıldızlı mayoyu giymek için sabırsızlandığını ifade etti. Kendisine ait spor salonunda hazırlıklarını sürdüren Aslan, en büyük hayalinin Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

İbanoğlu şampiyonu kutladı

Vücut Geliştirme branşında elde ettiği başarıdan dolayı Denizlili sporcu Fatih Aslan'ı kutlayan İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Avrupa Şampiyonası yolunda kendisine başarılar diledi. Spor malzemelerinden oluşan bir çanta hediye eden İbanoğlu, hedeflerine ulaşma gayretinde çok çalışması tavsiyesinde bulunurken yolunun açık olmasını diledi. - DENİZLİ