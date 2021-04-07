Vücut geliştirme şampiyonu olarak evine döndü - Son Dakika

Vücut geliştirme şampiyonu olarak evine döndü

07.04.2021 15:40
Vücut geliştirme şampiyonu olarak evine döndü, System.String[]

Fitness Milli Takım Avrupa seçmelerinde Türkiye şampiyonu olan vücut geliştirme sporcusu Fatih Aslan, memleketi olan Sarayköy'de coşkuyla karşılandı.

Fitness Milli Takım Avrupa seçmelerinde Türkiye şampiyonu olan vücut geliştirme sporcusu Fatih Aslan, memleketi olan Sarayköy'de coşkuyla karşılandı. Belediye Başkanını Özbaş, "aldığı ödül ile bizleri gururlandıran Fatih Aslan kardeşimi tebrik ederim" dedi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan vücut geliştirme sporcusu 34 yaşındaki Fatih Aslan 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde Erkekler Fizik -1,76 cm kategorisinde birinci olarak milli takıma seçildi. Sarayköy'e şampiyonluk ödülü ile dönen Aslan, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özbaş, Aslan'a plaket takdim etti. Çalışmalarını ve hedeflerini anlatan şampiyon Aslan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özbaş, "Antalya'da düzenlenen 2021 Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda aldığı ödül ile bizleri gururlandıran Fatih Aslan kardeşimi tebrik ederim. İlçemiz bir kez daha farklı bir spor dalında ismini duyurdu. Fatih kardeşim gençlerimize örnek olacak ve ilçemiz spor dalındaki yelpazesini bir kez daha genişletecek. Her zaman yanında olduğumuzu belirterek hedeflerine ulaşma gayreti ve azminde yolunun daima açık olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Vücut geliştirme şampiyonu olarak evine döndü
Vücut geliştirme şampiyonu olarak evine döndü
Vücut geliştirme şampiyonu olarak evine döndü

Fatih Aslan, Sarayköy, Fitnes, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vücut geliştirme şampiyonu olarak evine döndü - Son Dakika Spor


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