SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika

SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

15.04.2021 10:41

SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğuSinan KABATEPE / EREĞLİ-ZONGULDAK,(DHA)- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 5 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunda artı 75 kiloda Türkiye birincisi olarak milli takıma seçilen üniversite öğrencisi İbrahim Aydın (22),...

SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ-ZONGULDAK,(DHA)- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 5 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunda artı 75 kiloda Türkiye birincisi olarak milli takıma seçilen üniversite öğrencisi İbrahim Aydın (22), İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Aydın, şampiyonadaki hedefinin İstiklal Marşı'nı okutturmak olduğunu söyledi.

Sivas'tan üniversite eğitimi için Zonguldak'a gelen Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İbrahim Aydın, babasının işlettiği spor salonunda 5 yaşında merak ile başladığı vücut geliştirme sporuna ara vermeden devam etti. İlk yarışmasına 16 yaşında katılan Aydın, ardından katıldığı birçok yarışmada dereceler almayı başardı.

İbrahim Aydın, son olarak 31 Mart - 4 Nisan tarihlerinde Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen milli takım seçmelerinde artı 75 kilo 'Hard Bodybuilding' kategorisinde birinci oldu. Bu derecesi İbrahim Aydın'a aynı zamanda spor kariyerinde ilk defa milli takım kapılarını açtı. İspanya'da düzenlenecek şampiyona kadrosuna dahil edilen Aydın, hazırlıklara başladı.

İbrahim Aydın, Mayıs ayında yapılması planlanan şampiyonadaki hedefinin derece yaparak İstiklal Marşı'nı okutturmak olduğunu söyledi. Kentte pandemi nedeniyle spor salonlarının kapalı olmasının çalışmalarını zorlaştırdığını belirten İbrahim Aydın, "Ama yine de pes etmedim. Çalışmaya devam ettim. Antalya'da düzenlenen yarışmada artı 75 kilo genç erkekler sıkletinde 'Hard Bodybuilding' de birinci oldum. 90 kilo ile yarışmaya katıldım ve hakemlerden tam puan aldım. Gurur duyuyorum. Sonuçta verdiğimiz bir emek var. Bu emeğinde karşılığını almak insana gurur veriyor" dedi.

"İSTİKLAL MARŞI'MIZI İSPANYA'DA OKUTMAK İSTİYORUM"

Milli takıma seçilmenin gurur verici olduğunu ifade eden İbrahim Aydın, 'Avrupa'ya gideceğiz. Çalışmalarımıza başladık. Sürekli bir yarış hazırlığı içerisindeyiz. Tek hedefim ülkemi, bayrağımızı, milletimizi İspanya'da düzenlenecek olan yarışmada en iyi şekilde temsil etmek. Tek amacım tek gayem bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutabilmek' şeklinde konuştu.

SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

İbrahim Aydın, İspanya, Milli, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Vücut geliştirme sporcusu Aydın'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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