Son Dakika Haberleri: Vücut Geliştirme Sporcusu Pınar Çoban Öldürüldü

Vücut Geliştirme Sporcusu Pınar Çoban Öldürüldü

1 saat önce İlandır

Vücut geliştirme sporcusu Pınar Çoban öldürüldü -Pınar Çoban'ı öldüren Ferhan Sarıçam intihar ettiİZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere imza atan sporcu Pınar Çoban, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü.

Vücut geliştirme sporcusu Pınar Çoban öldürüldü
-Pınar Çoban'ı öldüren Ferhan Sarıçam intihar etti

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere imza atan sporcu Pınar Çoban, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü. Çoban'ı öldüren Ferhan Sarıçam da intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Aydın Hat Boyu Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Uluslararası derecelere imza atan sporcu Pınar Çoban, birlikte yaşadığı Ferhan Sarıçam tarafından öldürüldü. Ferhan Sarıçam'ın amcasını telefonla aradığı ve cinayeti itiraf ettiği öne sürülürken, Sarıçam'ın yaşamak istemediğini amcasına söylediği de iddia edildi. Durum, daha sonrada polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin gittiği adreste, Pınar Çoban ve intihar ettiği tespit edilen Sarıçam'ın cesetlerini bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu 31 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Çoban'ın, dünyanın önde gelen vücut geliştirme ve fitness şampiyonalarından olan NAC World Championship 2016'da kategorisinde dördüncü, geçen yıl Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen NAC Ms. and Mr. Universe Şampiyonası'nda da ikinci olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:04 Kaynak: İHA

Sarıçam, Pınar, 3. Sayfa
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