Vücut Geliştirme Sporuyla Uğraşan 'Rambo Muhtar' Ölü Bulundu - Son Dakika
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Vücut Geliştirme Sporuyla Uğraşan 'Rambo Muhtar' Ölü Bulundu

Vücut Geliştirme Sporuyla Uğraşan 'Rambo Muhtar' Ölü Bulundu

28.06.2023 11:28

Alanya'nın Akdam Mahallesi muhtarı İbrahim D., vücut geliştirme sporuyla uğraştığı için 'Rambo muhtar' lakabıyla tanınıyordu. İbrahim D., aracının yanında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. İnceleme sonucunda intihar ettiği değerlendirilen İbrahim D.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Muhtarlık görevini sürdüren ve birçok madalya ve kupaları bulunan İbrahim D.'nin 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde vücut geliştirme sporuyla uğraştığı için 'Rambo muhtar' lakabıyla tanınan mahalle muhtarı İbrahim D. (59), aracının yanında ölü bulundu.

Akdam Mahallesi'nin muhtarı İbrahim D., dün 'Yaylaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. İbrahim D., akşamüzeri Avsallar Mahallesi'ndeki Çoban Çeşmesi mevkisi Karamanlar yolu üzerinde aracının yanında yere serili kilimin üzerinde, başından tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, İbrahim D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Tabancası da yanında bulunan, intihar ettiği değerlendirilen İbrahim D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna kaldırıldı.Çocukluğundan itibaren güreş sporuyla ilgilenen ve milli takıma kadar yükselen İbrahim D.'nin bu sporu bıraktıktan sonra 49 yaşında vücut geliştirme sporuna başladığı ve ülke çapında birçok madalya ve kupaları bulunduğu öğrenildi. Akdam Mahallesi'nde de iki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren ve vücut geliştirmeyle uğraştığı için 'Rambo muhtar' lakabıyla bilinen İbrahim D.'nin 3 çocuk babası olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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Avsallar, İntihar, Alanya, Güncel, Son Dakika

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