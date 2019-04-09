Son Dakika Haberleri: Vücut Geliştirme ve Fitness Sporuna Kadınların İlgisi Arttı

Vücut Geliştirme ve Fitness Sporuna Kadınların İlgisi Arttı

1 saat önce

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, "Kadınlarımız spor salonlarında doğru beslenmeyi, spor yaparak yağ yakmayı öğrendikçe, haliyle formda kalıyorlar.

Vücut Geliştirme ve Fitness Sporuna Kadınların İlgisi Arttı, System.String[]
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, "Kadınlarımız spor salonlarında doğru beslenmeyi, spor yaparak yağ yakmayı öğrendikçe, haliyle formda kalıyorlar. Bir süre sonra bu formlarını yarışmalara da taşımak istiyorlar." dedi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vücut geliştirme ve fitnes sporunun zor bir branş olduğunu söyledi.

Sporcuların 6-7 ay süren diyet sürecinden geçtiğini, hem antrenman yapıp hem de vücuttaki yağları yakmak için belirli bir beslenme menüsüyle hareket ettiğini belirten Kurt, buna rağmen vücut geliştirme ve fitness sporuna ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Kurt, vücut geliştirme ve fitness branşında 13 bin sporcunun lisanslı olduğunu kaydederek, en son yapılan Türkiye Şampiyonası'na 607 sporcunun katıldığını aktardı.

Gençler ve büyükler atletik fiziğin, en iddialı kategorileri olduğuna dikkati çeken Kurt, önlerindeki ilk Avrupa ve dünya şampiyonasında tüm rakipleri zorlayacaklarını vurguladı.

Kurt, vücut geliştirme branşının çok yüksek seyircisi olduğunu belirterek, bu nedenle yarışmaları genelde fuar alanlarında yapmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Vücut geliştirme ve fitness sporuna son dönemde kadınların ilgisinin artığına işaret eden Kurt, şunları kaydetti:

"Millet olarak mutfağımız biraz zengin. Yeme içme alışkanlıklarımız da biraz farklı. Kadınlarımız spor salonlarında doğru beslenmeyi, spor yaparak yağ yakmayı öğrendikçe, haliyle formda kalıyorlar. Bir süre sonra bu formlarını yarışmalara da taşımak istiyorlar. O nedenle kadınların ilgisi bu aralar çok yüksek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:46 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
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