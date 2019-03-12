Vücut Sağlığımız Saç Sağlığımızı Nasıl Etkiler?

Aslında, saçlarınız genel sağlığınıza dair mükemmel fikirler verebilir ve vücudunuzda neler olup bittiğini birçok yolla size anlatabilir. Saç ile ilgili en yaygın belirtiler: saç dökülmesi, canlılığını yitirmesi ve saç beyazlamasıdır.

Saç dökülmesi yaşıyorsanız…

Son zamanlarda çok fazla saç kaybettiğinizi mi fark ettiniz? Yastığınızda, tarağınızda ya da duşta saçınızın döküldüğünü fark edebilirsiniz. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, insanlar her gün 50 ila 100 saç telini, saçlarını yıkadıkları günlerde ise 250 saç telini kaybediyorlar.

Bununla birlikte, saçlarınızın kümeler halinde döküldüğünü fark ettiyseniz, vücudunuzun size kritik bir mesaj göndermeye çalışıyordur. Saç dökülmesine yol açabilecek birçok farklı tıbbi durum vardır. Bunlar vücut sağlınız hakkında çeşitli bilgiler verir.

Tiroidiniz düzgün çalışmıyor olabilir!

Tiroid, boynunuzun önünde bulunan kelebek şeklindeki endokrin bezidir ve rolü, metabolizmanızı düzenleyen hormonları ve kalp atışınız, nefes alma hızınız, vücut ısınız, adet gibi diğer vücut fonksiyonlarını düzenlemektir. Tiroidiniz düzgün çalışmıyorsa, saç dökülmesini de içeren çok sayıda sağlık sorununa yol açabilir.

Aslında, saç dökülmesi, çok fazla hormon üreten aşırı aktif bir tiroidin neden olduğu hipertiroidizm ya da yeterince hormon üretmeyen düşük aktif bir tiroidin neden olduğu hipotiroidizmden kaynaklanabilir. Bu nedenle, özellikle açıklanamayan kilo alımı, uyuşukluk, hafıza sorunları, göz problemleri ve depresyon gibi diğer semptomlara ek olarak, önemli miktarda saç dökülmesi yaşıyorsanız, tiroid sorunları yaşıyor olabilirsiniz.

Enfeksiyon kapmış olabilirsiniz

Saç dökülmesi yaşıyorsanız, bu semptomu tetikleyebilecek çeşitli enfeksiyonlar olduğunu unutmayın. Örneğin, saçkıran bir mantar enfeksiyonu olup, kafanız ve kafa derinizde oluşursa, saçınızın liflerine girebilir ve dökülmeye neden olabilir. Ek olarak, bazı bakteriyel enfeksiyonlar saç foliküllerinin iltihabı olan folikülite neden olabilir ve bu da saç dökülmesine neden olabilir. Aslında, en yaygın folikülit türlerinden biri, zayıf klorlanmış suda bulunan bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon olan "sıcak küvet foliküliti" olarak bilinir. Sıcak küvet foliküliti saç dökülmesine neden olabileceğinden, sıcak küvetin içine girme düşüncesi bir zamanlar olduğu kadar rahatlatıcı olmayabilir.

Bebek sahibi olduysanız

Vücudunuz bebeğinizin ardından sayısız fiziksel, duygusal ve zihinsel değişikliklerden geçer ve birçok kadın için aşırı saç dökülmesinin ardındaki olası bir başka neden hamilelikten sonra ortaya çıkar. Bu amaçla, bir kadın doğum yaptıktan sonra, telogen effluvium olarak bilinen ve saçlarında ciddi bir kayıp olan bir durum ortaya çıkabilir. Aslında, telogen effluvium tipik olarak hamilelikten sonraki ilk beş ay boyunca meydana gelir ve kadınların neredeyse % 50'sini etkiler.

Demir eksikliğiniz olabilir

Demir, kırmızı et, fasulye, lahana ve kuru üzüm, kızılcık ve kayısı gibi kuru meyveler gibi çeşitli yiyeceklerde bulunur. Bununla birlikte, kanınızda yeterince demir yoksa, bu özellikle kırmızı kan hücreleriniz ve oksijen taşıma kabiliyeti açısından çok sayıda sağlık sorunu yaratabilir. Bunu akılda tutarak, düşük demir seviyelerinin bazı semptomları arasında uyuşukluk ve nefes darlığı sayılabilir ve sizi şaşırtabilse de saç dökülmesi de belirtilerinden biridir. Aslında, saç köklerinizin büyümesine yardımcı olmak için demire ihtiyacı vardır ve araştırmalar, demir eksikliğinin saç dökülmesine yol açabileceğini göstermiştir.

Aşırı stres altında olabilirsiniz

İnsanlar, işleri, aileleri, finansal sorumlulukları, sosyal yükümlülükleri ve daha pek çok sebepten kaynaklanan birçok farklı stres kaynağına sahiptir. Ve dünyanın ağırlığını omuzlarında taşıyormuşsun gibi göründüğü zaman, ortak bir yan etkinin saçlarının dökülmesi olması şaşırtıcı değil. Bu amaçla, yaşamınızdaki stres o kadar büyük bir hal alırsa, aşılmaz gibi göründüğü için, alopesi areata'dan muzdarip olmak mümkündür. Bu, vücudunuzun kendi saç köklerinize saldırmasının sona erdiği ve saçlarınızın dökülmesine neden olduğu bir durumdur ve aşırı stresli anlar bu tür bedensel tepkiyi tetikleyebilir.

Cilt hastalığınız olabilir

Saçlarınızın dökülmekte olduğunu fark ediyorsanız, belirli cilt rahatsızlıklarından muzdarip olmanız da mümkündür. Örneğin, birçok insanın sedef hastalığında, saç dökülmesi sıkça görülen bir yan etkidir, ancak bu saç dökülmesi kalıcı değildir. Ayrıca pul ve kırmızı lekelere neden olan bir cilt hastalığı olan seboreik dermatiti olanlar için, enfeksiyon kişinin saç derisinde meydana geldiğinde saç dökülmesi de olasıdır.

Menopoza giriyor olabilirsiniz

Menopoz döneminde, kadınlar çok çeşitli fiziksel, zihinsel ve hormonal değişimlerden geçer ve bu geçiş sırasında kadınların saçının incelmesi ve hatta büyük miktarda dökülmesi beklenen bir durumdur. Östrojen ve progesteron hormonları saç büyümesi ve alıkonması için hayati öneme sahiptir, bu nedenle vücudunuz menopoz sırasında daha az ürettiğinde, yaygın bir yan etki de saç dökülmesidir. Bu amaçla, vücudunuzun düşük östrojen ve progesteron seviyeleri erkek hormonları olan daha yüksek androjen seviyelerine de yol açabilir ve bu özel hormonlar saç köklerinizi saç dökülmesine neden olacak şekilde etkileyebilir. Menopoz sırasındaki saç dökülmesinin bir diğer olası nedeni, hayatınızdaki bu kadar önemli bir geçiş sürecinden geçmenin stresi ve endişesidir.

A vitamini alımını abartıyor olabilirsiniz!

A vitamini içeren besinler uzun süredir, yiyebileceğiniz en sağlıklı maddelerden bazıları olarak lanse edildi. Örneğin, popüler A vitamini kaynakları arasında balık, havuç, tatlı patates, lahana, ıspanak ve lahana yeşili bulunur. A vitamini, gözleriniz, kemikleriniz ve cildiniz için oldukça faydalıdır. Bununla birlikte, çok fazla A vitamini almanın, yediğiniz yiyeceğin yanı sıra alabileceğiniz herhangi bir vitamin takviyesinin sağlığınız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceği ve saç dökülmesine neden olabileceği bilinmektedir.

Yeterli oranda protein alamıyor olabilirsiniz!

Günlük rejiminizde protein bulunmadığında, yalnızca kaslarınız, bağışıklık sisteminiz ve genel sağlığınız zarar görmez, aynı zamanda saçlarınız zayıf, kırılgan ve kırılabilir hale gelebilir. Her saç teli çoğunlukla proteinden oluşur, bu nedenle besin alımınızı saç gelişimi için çok önemlidir.

Tüm bunların dışında sağlıksız ve kontrolsüz diyet, kötü beslenme, stres gibi birçok faktör saç sağlınızı etkileyebilir. Saç dökülmesi sorununuzun tespiti ve tedavisi için saç sağlığı uzmanlarından destek almalısınız.