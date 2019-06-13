Vücutta metal birikmesi tat ve koku almayı azaltıyor

YOĞUN trafik, hava kirliliği ve metal olmayan eşyaların metal birikiminin başlıca sebepleri olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım , "Metal birikimi baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, dinlenememe, tat ve koku almada azalma, mide ağrısı, şişkinlik, vitamin eksiklikleri, unutkanlık gibi belirtilerle kendini gösteriyor" dedi.

Vücutta metal birikiminin lösemi, Alzheimer gibi hastalıkların yanında kanser, sinir sistemi ile ilgili hastalıklara ve mide, bağırsak sistemi sorunlarına hatta vücuttaki tüm sistemleri etkileyebilen çeşitli hastalıklara yol açabildiğini anlatan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, metallerin zararları konusunda uyarılarda bulundu.

BAŞ AĞRISI, YORGUNLUK, VÜCUT AĞRILARI

Metallerin kan yoluyla organlara gittiğini anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, "Vücuttan uzaklaştırılamaz ve biriktiği organın görevini yapmasına engel olur. Metaller kan dolaşım sisteminin gittiği her yere gidebilir. Bu nedenle vücutta biriken metallerin tüm organların çalışmasını olumsuz etkilediği söylenebilir. Metal birikimi baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, dinlenememe, tat ve koku almada azalma, mide ağrısı, şişkinlik, vitamin eksiklikleri, unutkanlık gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Nedeni bulunamayan psikolojik bozuklukların, baş ağrıları ve vücut ağrılarının sebebi vücutta metal birikimi olabilir" diye konuştu.

"BİRİKTİĞİ YERİ BİTİRİYOR"

Metallere maruziyetin başta hiçbir belirti vermediğini anlatan Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çünkü vücut tolere edebileceği kadar metali alır ve biriktirir. Metaller karaciğerde birikirse karaciğer yetmezliğine, beyinde birikirse Alzheimer ve demansa, kalpte birikirse kalp kasının çalışmasını engelleyerek ve kalp yetmezliğine, böbrekte birikirse böbrek yetmezliğine sebep olur. Bunlar metal birikimi sonucu yaşanan ağır durumlardır. Kaslarda biriken metaller hafif kas güçsüzlüklerine veya kas yorgunluklarına neden olabiliyor. Kemik dokusunda biriken metaller kemik dokusunun daha kırılgan ve ağrılara duyarlı hale gelmesine sebep oluyor. Vücuttaki metal birikimini gösteren bir test bulunmamaktadır. Hekim muayene sırasında kişinin şikayetlerine, yaşadığı bölgeye, kişisel alışkanlıklarına ve hastalıklarının seyrine göre karar verebilir."

ALÜMİNYUM ISIYA MARUZ KALMAMALI

Metallerin vücuda hava, gıda ve su yoluyla girdiğinin altını çizen Uzm. Dr. Yıldırım vücutta metal birikimine sebep olan etkenleri şöyle sıraladı:

"Hava kirliliği, içeriğinde katkı maddesi bulunan gıdalar, ilaçlanmış meyve-sebzeler ve bu meyve-sebzelerin yetiştiği ortamdaki hava kirliliği, kaynak sularının yakınlarında bulunan metallerin kaynak suları ile temas edip, suyun metal içeriğini yükseltmesi, oyuncaklarda kullanılan plastik maddeler, teflon tavaların özellikle darbe alması veya çizilmesi ile içeriğindeki metallerin ısıyla birlikte açığa çıkması, alüminyum folyoların ısıya maruz kalması ve içeriğindeki alüminyumun açığa çıkması. Alüminyum folyo ile yemek pişirilmemeli, güvenilmeyen yerlerden oyuncak alınmamalı, kaynağı bilinmeyen sular içilmemeli, özellikle plastik oyuncaklardan uzak durulmalıdır. Plastik oyuncaklar yerine bambu, ahşap, bez veya örgü oyuncaklar tercih edilmelidir."

NARGİLEDEKİ BÜYÜK TEHLİKE

Sigaranın içerisindeki katkı maddelerinden birinin de ağır metaller olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "Sigarada yaklaşık 100'e yakın katkı maddesi bulunuyor. İçeriğinde metal birikimine sebep olan; arsenik, kadmiyum, nikel, kobalt, kurşun gibi birçok ağır metal bulunduruyor. Sigara vücuttaki metal birimini ciddi oranda artırıyor. Sigaradan daha büyük bir tehlike ise nargile ile karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; nargile içiminden sonra kandaki arsenik düzeyleri ciddi oranda artıyor. Nargilenin tatlandırılmasında ağır metaller kullanılıyor. Nargile alüminyum folyo veya demir içeren bir takım malzemelerle temas ettirildiği için ısı ile birlikte buharlaşan ağır metaller solunum yoluyla insan vücuduna yoğun şekilde giriyor" ifadelerini kullandı.

METALE KARŞI KİŞNİŞ-ZENCEFİL-SARIMSAK

Vücutta oksidatif stres yapan en önemli faktörlerden birinin ağır metaller olduğunu hatırlatan zm. Dr. Yıldırım, bu ajanlardan uzaklaştırılması için metal birikimi olan hastalara detoks önerdiklerini söyledi. Yıldırım, "Başta kişniş olmak üzere sarımsak, zencefil, magnezyum gibi vücutta bulunan ağır metalleri toplayıp vücuttan uzaklaştıran besinlerle ağır metallerin vücudumuzda oluşturduğu etkilerden korunabiliriz" dedi.

- İstanbul