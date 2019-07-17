Son Dakika Haberleri: Vücutta yüksek demir oranı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor
Son Dakika Güncel Haber

Vücutta yüksek demir oranı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

1 saat önce

Demir mineralinin yüksekliğinin kalp hastalığına yakalanma riskini düşürdüğü açıklandı.

Vücutta yüksek demir oranı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor, System.String[]
Demir mineralinin yüksekliğinin kalp hastalığına yakalanma riskini düşürdüğü açıklandı.
Techexplorist'in haberine göre, İngiltere'de Imperial College London Üniversitesinde demir mineralinin vücuttaki oranının hastalıklarla ilişkisi üzerine bir araştırma yapıldı.
Yaklaşık 500 bin kişinin genetik verilerini inceleyen bilim insanları, demir mineralinin 900'den fazla hastalıkta önemli rol oynadığını ortaya koydu.
Çalışmaya göre, vücuttaki yüksek demir oranı, kolesterol ve damar sertliğinin azalmasını sağlıyor.
Öte yandan çalışmada, normalin üzerinde demir seviyesine bağlı potansiyel riskler de açıklandı. Buna göre, demir yüksekliği, pıhtılaşmayı, felç ve bakteriyel cilt enfeksiyonu riskini artırıyor.
Çalışmanın sonuçlarına ilişkin konuşan doktor Dipender Gell, "Demir vücut için önemli bir mineral ve oksijenin vücutta dolaşımını sağlamada kritik role sahip. Vücuda doğru oranda demir almak önemli, az olduğunda kansızlık, çok olduğunda ise çeşitli damar sorunlarına neden olabiliyor." dedi.
Gell, çalışmada vücuttaki doğal demir oranlarına göre inceleme yapıldığının altını çizerek, dışarıdan demir takviyesinin çalışmaya dahil edilmediğini söyledi.
Doktor Gell, bulguların, konu üzerine daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerekliliğini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.
Çalışma, Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayımlandı.
İngiltere, Genetik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili İngiliz yazardan küstah sözler: Zamanı geldi Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı! Afili Aşk'ın son bölümünde neler oldu? Atletico Madrid, Trippier transferini resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:34:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vücutta yüksek demir oranı kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]