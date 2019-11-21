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Vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat

7 saat önce

Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat, System.String[]

Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ayşen Bilge Sezgin, "Yıllar içinde gelişen teknolojiler ile liposuctionda değişik enerji teknikleri kullanılmaktadır. Ultrason, laser, mekanik titreşimler gibi vaser ultrasonik ses dalgaları kullanılarak yağları eritilerek alınmasıdır. Uç kısmından ultrason yayan künt provalar kullanılarak eritilen yağlar yine künt uçlu kanüller ile alınarak işlem yapılır. Amaç yağların cildi sıkılaştırarak yağları eriterek almaktır böylece morluk ve şişlikleri minimuma indirgemek mümkün olabilir bir veya birden fazla bölgeye yapabilmek mümkün. Bu yöntem boyun gıdı yanak bölgelerine de kullanılabilir. Tek veya iki bölge gibi nispeten küçük bölgelere lokal anestezi ile işlem yapılabilir. Tercihen büyük birden fazla bölge varsa genel anestezi tercih ediyorum. İşlem bu bölgelerdeki yap dokularına göre değişir vücudun ağırlığının yüzde sekizinden fazlasını aynı seans da almıyorum birkaç hafta sonra ikinci bir seansla alınabilir. Çoğu kez tek seans yeterlidir. Önemli olan bu işlemin üç boyutlu olarak yapılmasıdır. Böylece üç boyutlu şekillendirme hem kadında hem erkek de yapılabilir. Kol içi koltukaltı pubis sırt ayak bileği gibi bölgelere yapılabilir ve daha iyi bir sıkılaşma elde edebilmek mümkündür" dedi.

İşlem bölgelere bağlı olarak birkaç saat sürdüğünü ifade eden Op.Dr. Sezgin, "Bazen birden fazla çoklu bölge yapılacaksa daha da uzun sürebilir. Operasyondan sonra özel bir korse giyilmesi gerekir. Cilt altı dokusunda sıkılaşma retraksiyon sağlanabilir selülit denilen portakal kabuğu görünümü azaltılabilir. Operasyon sonrasında da ultrasonik masajla bu sıkılaştırmanın arttırıyor ve cilt kalitesini düzeltebiliyoruz. Alınan yağları popo kalça bölgelerine koyabiliyoruz. Böylece sarkmış gevşemiş popo bölgesini şekillendirmek mümkün olabilir.2,3. Gün banyo yapmak mümkün. Alınan yağ miktarına bağlı olarak Birgin hastanede yatmak yeterli olur. Korse 4-5 hafta giyilmesi gerekir" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Plastik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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