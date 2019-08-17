Son Dakika Haberleri: Vücuttaki kötü kokuları önlemek için geliştirilen kıyafet: Skin II
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Vücuttaki kötü kokuları önlemek için geliştirilen kıyafet: Skin II

9 dakika önce

İçinde bakterilerin bulunduğu yeni giysi Skin II ile vücuttaki kötü kokuları önlemek artık mümkün olabilecek.

Vücuttaki kötü kokuları önlemek için geliştirilen kıyafet: Skin II, System.String[]
Birçok kişi için vücuttaki ter ve kötü kokuların önlenmesi için deodorantlar yeterli olmuyor. İçinde bakterilerin bulunduğu yeni tasarım Skin II ile bu tarz kokuları önlemek artık mümkün olabilecek.

Skin II adlı vücudu adeta ikinci bir deri gibi kaplayan uzun kollu giysi, içindeki canlı ve faydalı bakterilerle kötü kokuları engelleyebiliyor.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:18 
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