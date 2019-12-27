Vücuttaki lekelere dikkat - Son Dakika
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Vücuttaki lekelere dikkat

6 saat önce

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün vücutta ki lekelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün vücutta ki lekelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Akgül, lekelerin vücutta ki melanosit hücrelerinden oluşan melanin pigmentinin vücutta birikmesi sonucu oluşan kahverengi lekeler olduğunu ifade ederek, "Özellikle yaz aylarında hassas ciltlerde görülür daha çok güneşe maruz kalan açık bölgelerde göğüs sırt yüz kol bacak gibi güneşe açık olan bölgelerde daha çok görmekteyiz. Bu oluşan kahverengi lekelerin büyüklüğüne göre tedavisi planlanır hafif lekelerde kimyasal peeling ilede bir soyma işlemi yaparak sonuç alınır, daha büyük lekelerde ise lazer ile soyma işlemi yapılır. Güneşe hassas olan güneş lekeleri oluşan insanların yaz aylarında güneşlenmemesi özellikle de cilt kanserleri açısından çok önemlidir" dedi.


Akgül, özellikle ergenlik dönemini sivilceli geçirenlerde bu dönemi atlattıktan sonra birde leke problemi ortaya çıkar bunun giderilmesi için çeşit çeşit yöntemler olduğunu kaydederek, "Öncelikle sivilce izleri-lekeleri yüzeysel midir yoksa derin midir bunu ayırt etmek gerekiyor. Yüzeysel lekelerde ilk olarak bir takım kremlerle tedavi öneriyoruz. A vitamini C vitamini içeren kremler hem lekelerin renginin açılmasını hem de cildin en üstteki ölü tabalarının kat kat uzaklaştırılması sağladığından oldukça etkilidirler. Ancak unutmamak gerekir ki sabırlı olmak gerekiyor bu tedaviler en az 3-4 ay süreçleri kapsar. Biraz daha derin lekeler söz konusu ise eğer o zaman kimyasal peelingler veya lazer peelingler gündeme gelmektedir. Son yıllarda franksiyonel lazer dediğimiz yöntemler sivilce izi tedavisinde oldukça önemli yer edinmiştir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Mehmet Akgün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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