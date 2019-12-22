Vücuttaki su oranına dikkat - Son Dakika
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Vücuttaki su oranına dikkat

6 saat önce

Acıbadem Kayseri Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Yalçın Ünlü, vücuttaki su miktarının hayati önem taşıdığını söyleyerek, "İshalli hallerde, yeterli sıvı alınamadığı hallerde, bulantılarda ve kusmalarda, ateşli hallerde vücuttaki su miktarı düşerse o zaman vücut alarm vermeye başlar" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Yalçın Ünlü, vücuttaki su miktarının hayati önem taşıdığını söyleyerek, "İshalli hallerde, yeterli sıvı alınamadığı hallerde, bulantılarda ve kusmalarda, ateşli hallerde vücuttaki su miktarı düşerse o zaman vücut alarm vermeye başlar" dedi.

Dahiliye Uzmanı Doktor Yalçın Ünlü, insan vücudundaki su miktarı hakkında bilgiler verdi. İnsan vücudunda bulunan 100 trilyon hücrenin suya, oksijene, şekere, proteine ve yağlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Ünlü, "İnsan vücudunda 100 trilyon hücre vardır. Bu 100 trilyon hücrenin canlılık faaliyetinin devam edebilmesi için mutlaka suya, oksijene, şekere, proteine ve yağlara ihtiyaç vardır. Sağlıklı bir yetişkin insanın vücudunun yüzde 60'ı sudur. Bu su miktarı çocuklarda yüzde 70'e kadar. yaşlılarda ise yüzde 50'ye kadar düşmektedir. Kaslı insanlarda bu su oranı yüzde 70'lere kadar çıkarken, yağlı kişilerde de bu su oranı yüzde 40'a kadar düşmektedir. İnsan vücudundaki bu yüzde 60'lık su miktarı 70 kiloluk bir insanda ortalama 42 litre su demektir. Bu suyun yüzde 60'lık kısmı hücrelerin içinde, yüzde 40'lık kısmı ise hücrelerin dışında bulunmaktadır. Hücre dışındaki suyun da sadece yüzde 25'i damarda kan dolaşımı olarak dolaşmaktadır. Sağlıklı bir insanın vücudundaki kan ortalama 6 litre

civarındadır. Vücudumuz canlılığını devam ettirmek için bu su miktarını korumak zorundadır. Damarlar yoluyla dokulara giden suyun içerisinde şeker, protein ve yağlar vardır. Ayrıca kan damarlarındaki kırmızı hücreler dokulara kırmızı kan yoluyla oksijeni taşır, dokularda oluşan zehirli karbondioksit gazı ve atık ürünleri yine damarlar yoluyla vücudumuz dışarı atmaktadır" ifadelerini kullandı

Ünlü, "Bir insanda yeterli su kaybı olursa ki bu yüzde 10'luk bir sınırdır. Yüzde 10'dan fazla su kaybeden insanlarda tansiyon düşmeye başlar. Nabız ve solunum hızlanır. Yavaş yavaş hastanın şuuru gitmeye başlar. Hayati önem için bu su miktarının mutlaka korunması lazımdır. Bütün ishalli hallerde, yeterli sıvı alınamadığı hallerde, bulantılarda ve kusmalarda, ateşli hallerde vücuttaki su miktarı düşerse o zaman vücut alarm vermeye başlar. İnsanın susuz yaşaması mümkün değildir. Bir insanın susuz yaşama süresi maksimum 3-4 gündür. 9 güne kadar susuz yaşayan insan sayısı çok nadirdir. İnsan açlığa 21 gün dayanabilmesine rağmen susuzluğa sadece 3-4 gün dayanabilir. Su hayattır, suyun olmadığı yerde hayat olmaz" dedi.

(İHA)

Vücuttaki su oranına dikkat

Acıbadem, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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