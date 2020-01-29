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Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor
6 saat önce
Koronavirüsün merkezüssü Vuhan hayalet şehre dönüştü, ancak buradaki lüks Marco Polo Oteli hizmet vermeye devam ediyor. Otelin personeli virüsten korunmak ve sağlıklı kalmak için her sabah saat 10'da buluşarak spor yapıyor.
Koronavirüsün merkez üssü Çin'in Vuhan kentinde salgından etkilenenlerin sayısı yaklaşık 6 bine ulaştı. Karantinaya alınan 11 milyon nüfuslu Vuhan adeta hayalet şehre dönüştü.
Buradaki lüks Marco Polo Oteli ise hizmet vermeye devam eden nadir işletmelerden biri.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:31
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