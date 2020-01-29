Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor - Son Dakika Dünya

Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor

6 saat önce

Koronavirüsün merkezüssü Vuhan hayalet şehre dönüştü, ancak buradaki lüks Marco Polo Oteli hizmet vermeye devam ediyor.

Koronavirüsün merkezüssü Vuhan hayalet şehre dönüştü, ancak buradaki lüks Marco Polo Oteli hizmet vermeye devam ediyor. Otelin personeli virüsten korunmak ve sağlıklı kalmak için her sabah saat 10'da buluşarak spor yapıyor.View on euronews

Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor

Wuhan, Sabah, Polo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:36 
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