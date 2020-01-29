Vuhan'da açık kalan lüks otelin personeli koronavirüsten korunmak için spor yapıyor

Koronavirüsün merkezüssü Vuhan hayalet şehre dönüştü, ancak buradaki lüks Marco Polo Oteli hizmet vermeye devam ediyor. Otelin personeli virüsten korunmak ve sağlıklı kalmak için her sabah saat 10'da buluşarak spor yapıyor.View on euronews