Vuhan'da bilim insanlarının koruyucu kıyafetsiz fotoğrafları web sitesinden silindi

Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne ait web sitesinde, daha önce bilim insanlarının yarasalardan aldıkları örneklerle yaptıkları çalışmaların fotoğrafları bulunuyordu. Fotoğraflarda yer alan bilim insanlarının, koruyucu kıyafet giymeden ve laboratuvar ortamının güvenliği olmadan yarasa örnekleriyle çalışmaları basında yer almıştı. Enstitü, fotoğrafları resmi web sitesinden kaldırdı, yerine koruyucu kıyafet giymiş bilim insanlarının fotolarını koydu. Fotoğrafların silinmesi basında şüphe yarattı.

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