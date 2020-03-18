Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgınının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yalnızca birer vakanın tespit edildiği bildirildi.

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgınının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yalnızca birer vakanın tespit edildiği bildirildi.

Çin Sağlık Bakanlığı, Vuhan'da dün ve bugün birer yeni Kovid-19 vakasının kayıt altına alındığını, bugün ülke genelinde yeni vaka sayısının 13 olduğunu duyurdu.

Vakalardan 3'ünün Pekin, 3'ünün Şanghay, 1'inin Siçuan, 5'inin de Guangdong'da görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Çin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 237'ye yükseldiği, toplam vaka sayısının 80 bin 894 olduğu, bu kişilerden 69 bin 614'ünün de iyileştiği kaydedildi.

Vuhan, ocak sonunda giriş çıkışlara kapatılmıştı

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede diğer şehir ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti, ocak sonunda giriş çıkışlara kapatılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Pekin, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:00 Kaynak: AA

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