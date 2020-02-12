Vuhan'da karantinadaki hastalara moral dansı - Son Dakika
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Vuhan'da karantinadaki hastalara moral dansı

12 dakika önce

Çin'de ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) can almaya devam ediyor.

Vuhan'da karantinadaki hastalara moral dansı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) can almaya devam ediyor. Geçici karantina merkezi ve hastane olarak kullanılan Vuhan Uluslararası Konferans ve Fuar Merkezi'ndeki hemşire ve Covid-19 teşhisi konulan hastalar moral için dans etti. O anlar ise amatör kameralarca kaydedildi.

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 1116 can alan Covid-19 nedeniyle karantina altındaki hastalar da moral açıdan zayıf düşüyor. Vuhan Uluslararası Konferans ve Fuar Merkezi'ndeki hemşireler ise psikolojik durumları kötüye giden hastalara destek için bir yol buldu. Hemşire ve diğer sağlık uzmanları, hem hastaları hem de kendilerini eğlendirmek ve virüsün ortaya çıkardığı olumsuz psikolojiyi biraz olsun gidermek için müzik eşliğinde hastalarla birlikte dans etti. O anlar ise diğer sağlık görevlileri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Hemşire ve hastaların dans etmeleri

-Fuar merkezindeki hastaların görüntüleri

-Müzik eşliğinde dans eden insanlar


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
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