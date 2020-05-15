Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı - Son Dakika

Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yüz maskesiyle koşan adamın akciğeri patladı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yüz maskesiyle koşan adamın akciğeri patladı. "nypost.com"daki haberde, yüzünde maskeyle 3 kilometreden fazla koşan 26 yaşındaki adamın akciğerinin patladığı belirtildi. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın kaldırıldığı Vuhan Merkez Hastanesinde ameliyata alındığı kaydedildi. Doktorlar, adamın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı. Göğüs cerrahisi uzmanı Chen Baojun, adamın vücut yapısı itibarıyla akciğerde hava kaçağı olarak bilinen pnömotoraks'a duyarlı olduğunu ve olayın koşarken maske taktığı için gerçekleştiğini ifade etti. Çin'de beden eğitimi dersinde spor yaparken maske takan 2 öğrenci de hayatını kaybetmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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