Vuhan'daki hayvan pazarı yeniden faaliyette - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vuhan'daki hayvan pazarı yeniden faaliyette - Son Dakika

Vuhan'daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

7 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(Covid-19) salgınıın başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı.

Vuhan'daki hayvan pazarı yeniden faaliyette, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(Covid-19)  salgınıın  başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. ABD medyasının haberine göre, Vuhan'daki kısıtlamaların ve karantina kurallarını kaldırılmasının ardından, kentte bulunan ve en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan bilinen Baishazhou pazarı tekrar açıldı. Havyan pazarından çekilen yeni görüntülerde insanların alışveriş yapmaya başladığı görülüyor.

PAZARDAKİ ESNAFLAR MASKELİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(Covid-19)  salgınıın  başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. ABD medyasından NY Post, Vuhan'daki hayvan pazarındaki yaşamı görüntüledi. Söz konusu görüntülerde deniz ürünleri ve bir çok vahşi hayvan tezgahında çalışan ve salgına karşı korunmak için maske takan esnaflar dikkat çekti.

ABD'DEN ÇİN'E HAYVAN PAZARINI KAPAT UYARISI

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Anthony Fauci'nin, hayvan ve balık pazarlarının kapatılmamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu sıra dışı insan-hayvan temasından çıkan o kadar çok hastalığa sahip olduğumuzda neden kapatmadığımızı anlamıyorum. Bunu anlamak için başka neler olması gerektiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

1 MAYIS'TA İTİBARİYLE YASAKLANACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Çin koronavirüs salgından iki ay sonra hayvan pazarlarına ilişkin aldığı kararda Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimini 1 Mayıs itibarıyla yasaklayacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:11 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok - Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı ABD'de koronavirüs nedeniyle komada olan kadın doğum yaptı İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Bursa'da belediye görevlisi, Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı         
21:24
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:36
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Akit TV'nin eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:02
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Trump'ın Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü         
17:50
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 22:28:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vuhan'daki hayvan pazarı yeniden faaliyette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]