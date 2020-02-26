Vuhan'daki hemşireler diğer ülkelerdeki sağlık çalışanlarından yardım talep ediyor - Son Dakika
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Vuhan'daki hemşireler diğer ülkelerdeki sağlık çalışanlarından yardım talep ediyor

6 saat önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde görevli 2 hemşire, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti.

Vuhan'daki hemşireler diğer ülkelerdeki sağlık çalışanlarından yardım talep ediyor, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde görevli 2 hemşire, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için diğer ülkelerin sağlık çalışanlarından yardım talep etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Guangzou Hastanesinden Yingçun Zıng ve Sun Yet-sen Hastanesinden Yan Cın, tıp dergisi The Lancet'de yayımlanan mektuplarında ruhsal ve fiziksel yorgunluklarından bahsederek, yardım talebinde bulundu.

Mektuplarında, Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına yardım etmek amacıyla ocak ayında Vuhan'a geldiklerini anlatan hemşireler, "Daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Diğer ülkelerden hemşire ve sağlık çalışanlarının Çin'e gelerek bu mücadelede yanımızda olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vuhan'daki koşullar ve ortamın düşündüklerinden çok daha zor olduğunu dile getiren 2 hemşire, önlük, N95 maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven gibi ekipmanlarda eksiklerinin olduğunu belirtti.

Mektupta, sağlık çalışanlarının uzun saatler bir şey yiyemediğini, bazılarının bu nedenle bayıldığını dile getiren hemşireler, "İşimizde iyi olsak da biz de insanız. Diğer herkes gibi bazen çaresiz hissediyoruz. Kaygı ve korkularımız var. Burada ne kadar süre kalacağımızı bilmiyoruz ve büyük risk altındayız." şeklinde durum değerlendirmesi yaptı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti, toplam 2 bin 765 kişi ise yaşamını yitirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, The Guardian, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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