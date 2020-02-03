Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ - Son Dakika

Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ

6 saat önce

Uçaktan inenlerin üzerine dezenfektan sıkılması ve ateş ölçümü Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Hindistan vatandaşlarını taşıyan uçak Yeni Delhi Havaalanı'na geldi.

Uçaktan inenlerin üzerine dezenfektan sıkılması ve ateş ölçümü Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Hindistan vatandaşlarını taşıyan uçak Yeni Delhi Havaalanı'na geldi. Vatandaşlar burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ

Hindistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:33 Kaynak: AA
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