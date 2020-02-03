Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ - Son Dakika

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Vuhan'daki Hindistan vatandaşlarını tahliye eden uçak Yeni Delhi'ye geldi - YENİ
6 saat önce
Uçaktan inenlerin üzerine dezenfektan sıkılması ve ateş ölçümü Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Hindistan vatandaşlarını taşıyan uçak Yeni Delhi Havaalanı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:33 Kaynak: AA
Uçaktan inenlerin üzerine dezenfektan sıkılması ve ateş ölçümü Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Hindistan vatandaşlarını taşıyan uçak Yeni Delhi Havaalanı'na geldi. Vatandaşlar burada sağlık kontrolünden geçirildi.
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