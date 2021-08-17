Vuhan'dan Kovid-19 haberi yapmasının ardından hapse atılan Çinli gazetecinin sağlık durumu kötüye gidiyor - Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinden salgına ilişkin haber yapmasının ardından 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Çinli kadın gazeteci Cang Can'ın sağlık durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Cang'ın avukatları, aldığı mahkumiyet kararını nedeniyle açlık grevine giden müvekkillerinin durumunun kötüleştiğini açıkladı.

Cezaevindeki kadın gazetecinin annesinden edinilen bilgiye göre, sağlık durumu kötüye giden Cang 31 Temmuz'da hastaneye kaldırıldı. Cang'ın açlık grevi nedeniyle 40 kilonun altına düştü.

Cang'ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ailesinden cezaevindeki kızlarını ziyaret etmesi istenirken, ailenin sadece Cang ile telefonda görüşmesine izin verildiği kaydediliyor.

Kadın gazetesi Cang'ın ailesi, hayati tehlike oluşturabilecek sağlık durumu nedeniyle kızlarının salı verileceğini düşündüklerini ancak bunun gerçekleşmediğini vurgularken, Çinli insan hakları savunucuları ise hastanelerde yeterli sağlık ekipmanı bulunmadığına dikkati çekiyor.

Cang, Şubat 2020 başında gittiği Vuhan'da, Kovid-19 salgını hakkında canlı yayın yaparak yetkililerin virüse karşı izlediği yöntemi eleştiren bir makale yazan 37 yaşındaki kadın gazeteci "kavga çıkarma ve sıkıntıya neden olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Salgının şiddetinin üstünün örtülüp örtülmediğini sorgulamıştı

Şanghay'da ikamet eden Cang, gittiği Vuhan'da tanık olduklarına dair Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmıştı.

Çin'de, Twitter ve YouTube'un kullanılmasına izin verilmiyor.

Hükümetin virüse karşı insan haklarını ihlal eden önlemler aldığını savunan ve yetkililerin, Vuhan'daki salgına verdiği tepkiyi eleştiren bir makale yazan Cang, yetkililerin, salgının şiddetinin üstünü örtüp örtmediğini sorgulamış ve ana akım medyada uygulanan sansürü dile getirmişti.

Asia News'in haberine göre, Cang, 13 Mayıs'ta yayımlanan son YouTube videosunda, Vuhan'da virüs nedeniyle insanların işlerini kaybetmesinden, yerel taksi şoförlerinin karşılaştığı zorluklardan ve kent sakinlerine polis tarafından gözdağı verildiğinden bahsetmişti.