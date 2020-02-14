Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı

7 saat önce

Sağlık Bakanlığı, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen ve gözlem altında tutulan 42 kişinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı.

Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen ve gözlem altında tutulan 42 kişinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, hastanede 14 günlük gözlem süreci sona erenlerin valizlerini ve çantalarını hazırlayıp hastaneden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Gözlem altında tutulanlar arasında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı da bulunuyordu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Wuhan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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