Son Dakika › Sağlık › Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
Vuhan'dan tahliye edilip gözlem altında tutulanların hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı
7 saat önce
Sağlık Bakanlığı, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen ve gözlem altında tutulan 42 kişinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:14 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentinden tahliye edilen ve gözlem altında tutulan 42 kişinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, hastanede 14 günlük gözlem süreci sona erenlerin valizlerini ve çantalarını hazırlayıp hastaneden ayrıldığı anlar yer alıyor.
Gözlem altında tutulanlar arasında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı da bulunuyordu.
Son Dakika Çin'deki koronavirüs salgını bu kez sağlık görevlilerini vurdu! 1716 kişiye bulaştı, 6 kişi öldü Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Son dakika: Pakistan'da bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın sözleri, masaya vurularak kesildi