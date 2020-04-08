Vuhan seyahat kısıtlamalarını kaldırarak 76 günlük karantinayı sona erdirdi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'in Hubey bölgesinde bulunan Vuhan kenti, neredeyse 11 haftalık karantinanın ardından seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.

Çin medyasından elde edilen Vuhan'daki koronavirüs bilançosundaki son duruma ilişlkin ayrıntılarda virüsün 50 binden fazla kişiyi enfekte ettiği ve yaklaşık 2 bin 571 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Salgının çıktığı Vuhan kentinden bugün itibariyle 55 binden fazla yolcunun ayrılması bekleniyor. Toplam 276 yolcu treni ise Şanghay, Shenzhen ve diğer şehirler için Vuhan'dan ayrılacak. Vuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı, bugün erken saatlerde yurt içi yolcu uçuşlarına yeniden başladı. Havalimanının bugün, 200'den fazla gelen ve giden uçuşların olması bekleniyor.

GERİ SAYIMLA BARİKATLAR KALDIRILDI

Öte yandan, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla, Vuhan'ın kuzeyindeki Fuhe gişesinin önünde araçlar 1 kilometreden fazla kuyruk oluştururken, çalışanlar da geri sayım yaparak gişenin önündeki barikatları kaldırdı. Vuhan'da bir işyeri sahibi olan Guo Lei'nin yerel saat ile 20.40 civarı aracındaki diğer 6 yolcuyla birlikte gişenin önüne geldiği ve kısıtlamanın kaldırılmasını beklediği belirtildi.

"VUHAN DAHA İYİ BİR YER HALİNE GELECEK"

"Memleketime geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Böyle büyük bir aileyle elbette zordu. Yerel yönetim bazı sorunlarımızın çözülmesine yardımcı oldu. Vuhan'ın bu zor zamanların üstesinden geldikten sonra daha iyi bir yer haline geleceğine inanıyorum" diyen Lei'nin 8 yıldır Vuhan'da yaşadığı ancak aslen Shangond bölgesinden olduğu ve Bahar Şenliği sırasın akrabalarının yardıma gelip, salgın nedeniyle Vuhan'da kaldığı belirtildi.