Vuhan Üniversitesi'ndeki kantininde kızdıran görüntü

Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde bir üniversiteye ait kantinde personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkarken görüntülendi. Sosyal medyadan tepki yağan olayda kantin çalışanın işine son verildi.
Aylardır devam eden koronavirüs salgını, Çin'in Vuhan kentinde meydana gelmiş ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına almıştı. Virüsle mücadele devam ederken, Vuhan Donghu Üniversitesi'nden skandal görüntüler geldi.
Üniversite kantininde bir personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkadığına dair görüntüler izleyenleri şoke etti.
Kantin çalışanı, sebzeleri ayağıyla ezerken başka bir görevli ise yere düşmüş etleri tepsiye geri koymaya başladı.
Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki çığ gibi büyüdü. Kantinin hizmete kapatıldığı belirtilirken, çalışanın işine son verildiği belirtildi.
- Kaynak: DHA
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