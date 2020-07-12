'Vuhanlı bilim insanları Avrupa'ya sığınmak istiyor' - Son Dakika

'Vuhanlı bilim insanları Avrupa'ya sığınmak istiyor'

ABD Başkanı Donald Trump'un eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda küresel şüphenin merkezinde yer alan Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' istediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'un eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda küresel şüphenin merkezinde yer alan Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' istediklerini açıkladı.

Trump hükümetiyle yakın olan ve Trump'un seçim başarısının mimarı sayılan Bannon, Batı'ya kaçan bilim insanlarının istihbarat servislerinin elinde olduğunu açıkladı. Bannon, Batılı casusların kaçan Çinli uzmanları kullanarak küresel salgının Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanan bir sızıntıdan meydana geldiğini ve beraberinde salgının önceden tasarlanmış bir cinayet anlamına geldiği gerekçesiyle Pekin'e karşı bir dava oluşturduğunu açıkladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya 'Vuhanlı bilim insanları Avrupa'ya sığınmak istiyor' - Son Dakika Dünya
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