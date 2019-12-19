Vur-kaç çetesi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vur-kaç çetesi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Vur-kaç çetesi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

İstanbul'un çeşitli yerlerinde trafikte seyir halinde ilerleyen araçların arkasına çarparak kaza süsü verip ardından arabaları çalan 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi.

Vur-kaç çetesi adliyeye sevk edildi, System.String[]

İstanbul'un çeşitli yerlerinde trafikte seyir halinde ilerleyen araçların arkasına çarparak kaza süsü verip ardından arabaları çalan 4 kişilik çete adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişinin 2'sinin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.


Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaşanan gasp ve kapkaç olaylarına karışan şahıslara operasyon düzenlendi. Yaşı 18'den küçük T.Y., S.D., Y.Ç. ve S.K. yönelik operasyonda çete üyelerine ait 2 adet "tabanca", 1 adet "tüfek", 1 adet "çalıntı araç" ele geçirildi. Yaşı küçük şahısların yapılan sorgulamasında; 3 adet yağma, 4 adet oto hırsızlığı, 2 adet kapkaç, 1 adet gasp, 1 adet evden hırsızlık, 4 adet açıktan hırsızlık konusunun failleri oldukları tespit edildi. Daha önceki suçlarından, T.Y.'nin 9 yıl, S.D.'nin ise 4 yıl hükümlü oldukları öğrenildi. Çete üyelerinin Esenyurt Çocuk Bür Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk işlemleri gerçekleşti. - İSTANBUL

Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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