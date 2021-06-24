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İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kılıçdaroğlu'na ücret tepkisi - Son Dakika

İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kılıçdaroğlu'na ücret tepkisi

24.06.2021 09:55

İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kılıçdaroğlu'na ücret tepkisi İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural: "En düşük verdiğimiz ücret 3 bin 150 TL'dir" Gaziantep İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Partili belediyelerin 2 bin 825 TL ücret ödediği,...

İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kılıçdaroğlu'na ücret tepkisi

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural: "En düşük verdiğimiz ücret 3 bin 150 TL'dir"

GAZİANTEP - Gaziantep İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Partili belediyelerin 2 bin 825 TL ücret ödediği, CHP'li belediyelerde ise en düşük ücretin 3 bin 100 TL olduğu sözlerine tepki göstererek, İslahiye Belediyesi olarak en düşün ücretlerinin 3 bin 150 TL olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde CHP'li Belediyelerin Gaziantep'te düzenlenen çalıştayına katıldı. Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te CHP'li Karkamış Belediyesi'ni örnek göstererek CHP'li belediyelerde en düşün maaşın 3 bin 100 TL olduğunu, AK Partili belediyelerde ise bu ücretin 2 bin 825 TL olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Kılıçdaroğlu'na bilginin yanlış verildiğini belirterek, İslahiye Belediyesi'nde en düşük ücretin 3 bin 150 TL olduğu vurguladı. Vural ayrıca, öğlen yemeklerinin de işçilere ücretsiz verildiğinin altını çizdi.

"Keşke bizi de ziyaret etselerdi"

Vural, CHP'li belediyelerin ilçeyi gezdiğini ama kendilerini ziyaret etmediğini ifade ederek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkanları Gaziantep'i ziyaret ederek bir çalıştay yaptılar. Belediye Başkanları ilçemize de geldi. Keşke bizleri de bir ziyaret etselerdi mutlu olurduk. Çünkü biz de belediyeciyiz. Her ne kadar AK Partili belediye de olsak, sonuçta aynı hizmeti yapıyoruz. Karkamış Belediyesi de Gaziantep'imizin bir ilçesinin belediyesidir. Başkanı da beraber çalıştığımız büyükşehir meclisinde beraber hizmet ettiğimiz bir arkadaşımızdır" dedi.

"En düşük ücretimiz 3 bin 150 liradır"

Kılıçdaroğlu'nun AK Partili belediyelerde 2 bin 825 lira üret ödendiği bilgisinin tamamen yanlış olduğunu söyleyen Vural, "Fakat Kılıçdaroğlu'na burada yanlış bir bilgi verildiğini, kandırıldığını zannediyorum. Çünkü bizim AK Partili belediyeler olarak 2 bin 825 Lira ödediğimizi Karkamış Belediyesi'nin ise 3 bin 100 lira ödediğini söyledi. Biz İslahiye Belediyesi olarak en az rakam verdiğimiz işçimiz 3 bin 150 TL alıyor. Üst limitimizde 3 bin 550 lira civarındadır. Ayrıca belediye olarak 2014 yılından bugüne kadar öğlen yemeklerimiz ücretsiz olarak işçilerimiz nerede çalışırsa ayaklarına gider ve ücret alınmaz. Eğer bizleri ziyaret etselerdi, bizden de bilgi alınsaydı bu bilgileri kendilerine aktarırdık" ifadelerini kullandı.

"Kendi ihtiyacımızın çoğunu kendimiz üretiyoruz"

Belediye olarak ihtiyaçlarını kendilerinin ürettiğine değinen Vural, "Bizim İslahiye Belediyesi olarak 9 memur, 3 tane sözleşmemiz, 13 tane kadrolumuz toplam 312 tane çalışanımız var. Biz belediye olarak sadece mazot, çimento, demir, yedek parçayı dışarıdan alıyoruz. Harici diğerlerini tamamen kendi imalathanemizde kendimiz üretiyoruz. Bir kurumsal firma gibi biz İslahiye Belediyesi'ni böyle yönetiyoruz. AK Parti belediyecilik gönül belediyecilik anlayışıyla bu hizmetleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam ettiriyoruz. İnşallah daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Topluma verilen bilgiler gerçekçi olmalı"

Basına ve topluma bilginin gerçekçi olarak sunulması gerektiğine değinen Vural, "Karkamış Belediyesinin hizmet ettiği alan 300 kilometre kare, İslahiye Belediyesi'nin hizmet alanı 818 kilometre kare. Yine söylüyorum, Karkamış Belediye Başkanımız bizim dostumuzdur. Ben rakip olarak görmüyorum. O da Gaziantep'in bir ilçesine hizmet ediyor, biz de hizmet ediyoruz. Ama basına ve topluma bilgi verirken bu bilgilerin doğru, gerçekçi ve inandırıcı olması gerektiği düşüncesi içerisindeyim. Onun için bu açıklamayı yapıyorum. Eğer hizmetlerimize bakarsanız gerçekten de bir örnek belediyecilik yaptığımız düşüncesindeyim" diye konuştu.

İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kılıçdaroğlu'na ücret tepkisi
İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kılıçdaroğlu'na ücret tepkisi
İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kılıçdaroğlu'na ücret tepkisi
İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kılıçdaroğlu'na ücret tepkisi
İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kılıçdaroğlu'na ücret tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan Kılıçdaroğlu'na ücret tepkisi - Son Dakika


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