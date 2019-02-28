Vural'dan Vergi Haftası Ziyareti
1 saat önce
Vurallar limited şirketi ve Çıldır Manşet Gazetesi yönetim kurulu başkanı Ahmet Rıfat Vural, Dedekorkut Mahallesi Muhtarı Engin Coşkun, Merkez Manavı sahibi Deniz Kızılgül vergi haftası dolayısı ile ilçe Mal müdürlüğünü ziyaret etti.
Vurallar limited şirketi ve Çıldır
Manşet Gazetesi yönetim kurulu başkanı Ahmet Rıfat
Vural, Dedekorkut Mahallesi Muhtarı Engin Coşkun, Merkez
Manavı sahibi Deniz Kızılgül vergi haftası dolayısı ile ilçe Mal müdürlüğünü ziyaret etti.
İlçe Malmüdürü Münire Kalın'ı makamında ziyaret eden Vurallar limited şirketi ve Çıldır Manşet Gazetesi yönetim kurulu başkanı Ahmet Rıfat Vural
Vural " Vergi haftasının, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Devletimiz topladığı vergilerle halkımızın daha modern bir yaşam sürmesini inşa etmektedir. Vergisini gününde ödemekte bütün mükelleflerin sorumluğudur" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mal Müdürü Minüre Kalın" bu nazik davranışınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:24 Kaynak: İHA
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