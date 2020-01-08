Vural, gençlerle deneyimlerini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vural, gençlerle deneyimlerini paylaştı - Son Dakika

Vural, gençlerle deneyimlerini paylaştı

6 saat önce

Doç. Dr. Sadi Vural, gençlere donanımlı olmalarını tavsiye etti.

Vural, gençlerle deneyimlerini paylaştı, System.String[]

Doç. Dr. Sadi Vural, gençlere donanımlı olmalarını tavsiye etti.


İnönü Üniversitesi, Malatya Teknokent, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) birlikteliği ile düzenlenen, Doç. Dr. Sadi Vural'ın konuşmacı olduğu " Japonya'da bir öğrenci, akademisyen, Türk iş adamı" konulu seminer ilgi gördü. Lise ve üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği ve sorular yönelttiği Doç. Dr. Sadi Vural, samimi tecrübe ve bilgilerini gençlerle samimi bir şekilde paylaştı. Sıra dışı hayatı ile gençlere ilham verici tavsiyelerde bulunan Vural, gençlere donanımlı olmalarını tavsiye etti. Vural, "Ne kadar donanımlı olursanız, o kadar aranır olursunuz" ifadelerini kullandı.


Vural, gençlerin sorularını da cevaplandırdı. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Japonya, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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