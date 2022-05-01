'VURAL'ın son partisi TSK'ya teslim edildi - Son Dakika
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'VURAL'ın son partisi TSK'ya teslim edildi

01.05.2022 13:11
'VURAL'ın son partisi TSK'ya teslim edildi

'VURAL'ın son partisi TSK'ya teslim edildiCUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donatılan VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin son partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiğini bildirdi.

'VURAL'ın son partisi TSK'ya teslim edildi

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donatılan VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin son partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde. Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleri ile donattığımız, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'ın son partisini TSK'ya teslim ettik" dedi.Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen ve TSK'nın gücüne katkı sağlayacak VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi, yapılan son teslimatlarla tam kapasite ile hizmete girmiş oldu. ?VURAL Sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik radar elektronik destek yetenekleri ve hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak, dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanmasına yönelik radar elektronik taarruz yetenekleri ile donatıldı.

'VURAL'ın son partisi TSK'ya teslim edildi
'VURAL'ın son partisi TSK'ya teslim edildi
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SSB Başkanı Demir: 'VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde' SSB Başkanı Demir: 'VURAL tam kapasite ile ordumuzun hizmetinde'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'VURAL'ın son partisi TSK'ya teslim edildi - Son Dakika


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