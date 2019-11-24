Vural Öğretmenler Gününü kutladı

Çıldır Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Öğretmenlerini ziyaret etti.



Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Vural öğretmenler gününü kutlayarak hediye verdi.



Vural " Geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutladık. Topluma yön veren öğretmenler dünyanın en saygın mesleğini icra etmektedirler. Toplumsal bilinç ve çağdaş dünyayla bütünleşmenin temel aktörü öğretmenlerdir. Bu duygu ve bilinçle hareket eden bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım"dedi. - ARDAHAN