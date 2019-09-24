Son Dakika Haberleri: Vurduğu 270 kiloluk yaban domuzu ile fotoğraf çektirdi
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Vurduğu 270 kiloluk yaban domuzu ile fotoğraf çektirdi

1 saat önce

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, avcılık yapan Aşkın Uludağ, 270 kilogram ağırlığında yaban domuzu vurdu.

Vurduğu 270 kiloluk yaban domuzu ile fotoğraf çektirdi, System.String[]
ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, avcılık yapan Aşkın Uludağ, 270 kilogram ağırlığında yaban domuzu vurdu. Uludağ, vurduğu hayvanın başında fotoğraf çektirdi.
Bölgede avcılık yapan Aşkın Uludağ ve bir grup arkadaşı Mesudiye ilçesi kırsal alanda ava çıktı. Grup, bölgede gezindikleri sırada fark ettikleri yaban domuzunu av tüfeğiyle vurdu. Uludağ ve arkadaşları, 270 kilogramlık yaban domuzuyla fotoğraf çektirdi.


Mesudiye, Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:46 Kaynak: DHA
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