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Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! - Son Dakika

Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!

07.01.2022 16:58

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde Abdullah A. adlı şahıs, tartıştığı iki genci önce silahla vurdu sonra ormanda kazdırdığı mezara diri diri gömdü. Gençleri ölüme terk eden şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakalanırken, kendi imkanlarıyla mezardan çıkan gençler hastaneye kaldırıldı. Öte yandan şüphelinin gençleri ormana götürdüğü kiralık araçta poşet içerisinde kanlı bezlere rastlanırken, şahsın delilleri karatmak için kanlı koltukları çöpe attığı anlaşıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ahmet Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ahmet Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı. Apart sahibini darbedip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.

KENDİ MEZARLARINI KAZAN GENÇLER DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜ

Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

GÖMÜLDÜKLERİ MEZARDAN ÇIKMAYI BAŞARDILAR

Abdullah A. ve arkadaşları, aynı araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iki arkadaşı ölüme terk etti. Ahmet Ç. mezardan çıkmayı başarırken, Muhammet Ç. ise isabet eden kurşunlar nedeniyle kendisinden geçti.

DURUMDAN ŞÜPHELENEN EKİPLER, ORMANA GİTTİ

Bu esnada jandarma ekipleri Eyüpsultan'da devriye görevi yaparken yanlarından geçen araçtaki kişilerin şüpheli davranışlarını fark etti. Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler önce aracın plaka sorgusunu yaptı, ardından aracın geldiği yöndeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında, aracın ormanlık alandan çıkarken görülmesi üzerine ekipler buraya yöneldi. Ağaçlar arasında çamur ve kanlar içerisinde yerde yatan 2 kişi görüldü. Yaralılara hemen müdahale edilerek, ambulansla hastaneye gönderildi.

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

GENÇLERİ KAÇIRDIKLARI ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Öte yandan aracın plaka sorgulamasında; otel sahibi A.A.'nın arkadaşı F.A. tarafından kiralandığı, olayın hemen ardından delilleri karartmak için aracın temizlenerek kiralama firmasına geri verildiği tespit edildi. Yaralıların ifadeleri ve plaka sorgusundan elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞTILAR

Otelde arama yapan jandarma ekipleri; olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen otel sahibi A.A. ve aracı kiralayan F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme timleri tarafından otelde ve kiralık araçta yapılan incelemelerde yaralanan M.Ç. ve A.K.G.'ye ait kan lekeleri, poşet içerisinde kanlı bezler ve içilmiş sigara izmaritlerine rastlandı. Ayrıca, otelin yakınlarındaki çöp konteynerinde üzeri kanlı 2 adet tekli koltuk bulundu. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, yakalanan A.A. ve F.A. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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Eyüpsultan, İstanbul, Beyoğlu, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! - Son Dakika
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