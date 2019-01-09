Son Dakika Haberleri: Vurduğu Tavşanın Boyunu Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

Vurduğu Tavşanın Boyunu Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı

1 saat önce

Vurduğu tavşanın boyunu görünce neye uğradığını şaşırdı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan Çınar Ekşi, vurduğu tavşanın boyutlarını görünce gözlerine inanamadıSİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan Çınar Ekşi, vurduğu tavşanın boyunu görünce...

Vurduğu tavşanın boyunu görünce neye uğradığını şaşırdı
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan Çınar Ekşi, vurduğu tavşanın boyutlarını görünce gözlerine inanamadı

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan Çınar Ekşi, vurduğu tavşanın boyunu görünce gözlerine inanamadı.
Sivas'ın Altınyayla ilçesi kırsalında avcı arkadaşları Bedrettin, Burhanettin ve Hamza Çil ile ava çıkan Çınar Ekşi, gördüğü bir yaban tavşanını uzun süre takip etti. Tavşan ile arasındaki mesafeyi kapatan Ekşi tüfeğini ateşledi ve tavşanı vurmayı başardı. Bu anları ise kask kamerası ile an ve an kaydetti. Vurduğu tavşanı gördüğünde ise gözlerine inanamadı. Vurduğu tavşan neredeyse normalden üç kat daha büyüktü. Normalde üç kilo gelmesi gerekirken vurduğu tavşanın ağırlığı yaklaşık 10 kilo geldi. Ekşi, yıllardır avlandığını ancak ilk kez bu kadar büyük bir tavşanla karşılaştığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

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