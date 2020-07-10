Vurduğu yavru ayının üzerine köpekleri salan avcı, gözaltında (2) - Son Dakika

5 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK
Artvin'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salan Tanju Çolak (36), jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çolak adliye girişinde maske ile yüzünü kapatmaya çalıştı. Çolak hakkında, '4915 sayılı kara avcılığı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma açıldı.
Bu arada Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, Çolak hakkında idari işlem başlattı. Ekipler avcılık belgesi bulunmayan ve kaçak avlanan Çolak'a 33 bin TL idari para cezası uyguladı.