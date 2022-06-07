Vurdukları tavşanı köpeklere parçalattırıp sosyal medyada paylaştılar - Son Dakika
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Vurdukları tavşanı köpeklere parçalattırıp sosyal medyada paylaştılar

07.06.2022 13:35

Vurdukları tavşanı köpeklere parçalattırıp sosyal medyada paylaştılar İki şahsa 40 bin lira idari para cezası beklediği öğrenildiKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, avladıkları tavşanı çoban köpeklerine parçalattırdığı anları kameraya alan 2 şahıs, görüntüleri sosyal...

Vurdukları tavşanı köpeklere parçalattırıp sosyal medyada paylaştılar

İki şahsa 40 bin lira idari para cezası beklediği öğrenildi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, avladıkları tavşanı çoban köpeklerine parçalattırdığı anları kameraya alan 2 şahıs, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi.

3 köpeğin tavşanı parçaladığı görüntüyle birlikte yasadışı olarak avladıkları belirlenen tavşanları paylaşan 2 şahsı, 40 bin lira gibi bir idari para cezası beklediği öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, sahadaki kaçak av denetimlerini sanal ortamda da sürdürüyor. Kaçak avcılıkla mücadeleyi sanal ortama taşıyan ekipler, sosyal medyada paylaşılan av görsellerinden yola çıkarak tespit ettiklerine ceza uyguluyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı kırsal Akbayır Mahallesi'nde F.Ö. ve M.T. adlı şahısların, kaçak olarak avladıkları tavşanların görselleri ile söz konusu tavşanlardan birinin çoban köpeklerine parçalatıldığı videoyu sosyal medyada paylaştıklarını belirledi.

DKMP ekipleri, yaptıkları çalışmada görsellerdeki tavşanların yavru olduğunu ve yasadışı olarak avlandığını tespit etti. Ayrıca, tavşanın çoban köpeklerince parçalandığı vahşet anlarını da paylaşan şahısların, avcılık belgelerinin bulunmadığı anlaşıldı. Ekipler, F.Ö. ve M.T.'nin bu sorumsuzluğunun, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan yaklaşık 40 bin liraya kadar idari para ve tazminat cezası ile karşılık bulması bekleniyor.

Öte yandan, yaban hayatını korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.

Vurdukları tavşanı köpeklere parçalattırıp sosyal medyada paylaştılar
Vurdukları tavşanı köpeklere parçalattırıp sosyal medyada paylaştılar
Vurdukları tavşanı köpeklere parçalattırıp sosyal medyada paylaştılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vurdukları tavşanı köpeklere parçalattırıp sosyal medyada paylaştılar - Son Dakika

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