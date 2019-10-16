Son Dakika Haberleri: Vursavuş, şarkısına klip çekti
Son Dakika Güncel Vursavuş, şarkısına klip çekti

Vursavuş, şarkısına klip çekti

13 dakika önce

CHP Seyhan ve Adana Büyükşehir Meclis üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, müzik sektörüne de profesyonel olarak girerek "Yaşadığım Kadar" adlı şarkısına ilk klibini çekerek CD'sini çıkarttı.

Vursavuş, şarkısına klip çekti, System.String[]

CHP Seyhan ve Adana Büyükşehir Meclis üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, müzik sektörüne de profesyonel olarak girerek "Yaşadığım Kadar" adlı şarkısına ilk klibini çekerek CD'sini çıkarttı.


40 yıldır amatör olarak sürdürdüğü müzik çalışmalarının meyvesini almaya başlayan Vursavuş, "Yaşadığım Kadar" adlı şarkısına çektiği kliple müzik dünyasına profesyonel olarak girdi. Vursavuş, şarkının CD'sini de Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'e hediye etti.


ÇGC Başkanı Esendemir, Vursavuş'un müzik sektöründe de başarılı olacağına inandığını ifade etti. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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