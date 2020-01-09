Vursavuş: "Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vursavuş: 'Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek' - Son Dakika Ekonomi

Vursavuş: "Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek"

7 saat önce

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) ASKİ Genel Müdürlüğü'ne atanan Nesrin Vursavuş'u ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

Vursavuş:

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) ASKİ Genel Müdürlüğü'ne atanan Nesrin Vursavuş'u ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.


AKAMDER Başkanı Karslıoğlu, ASKİ'ye işin mutfağından gelen bir isim olan Nesrin Vursavuş'un atanmasından dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Bundan sonraki yatırımların müteahhitler açısından verimli olacağına inanıyorum. Ayrıca yatırım ihalelerinin açık ve şeffaf olması çok önemli. Bunun sürmesini diliyorum. Kamu müteahhitlerinin sorunlarına olan yaklaşımından dolayı Nesrin Hanıma ayrıca teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.


ASKİ Genel Müdür Vekili Nesrin Vursavuş'da ziyaretten duyduğunu memnuniyetini dile getirerek, "Adana müteahhitlerinin kurum açısından taşıdığı önem bizim için değerlidir. Yatırımlarımızda elbette Adana müteahhitlerinin olması dileğimizdir. Ayrıca bu yeni dönemde yatırımlarımız hız kesmeden artarak devam edecek. Geçtiğimiz sıkıntılı bir süreç vardır. Ancak aşılmayacak şeyler değildir. Bunu aşacağız ve Adana için güzel işler yapacağız" diye konuştu. - ADANA

Adana, ASKİ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
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