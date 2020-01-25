Vurulan domuzun aracın arkasında sürüklenmesine ceza - Son Dakika

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Vurulan domuzun aracın arkasında sürüklenmesine ceza
11 dakika önce
BARTIN'ın Kozcağız Beldesi'nde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu aracın arkasına bağlayan 2 kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce idari işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
BARTIN'ın Kozcağız Beldesi'nde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu aracın arkasına bağlayan 2 kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce idari işlem başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kozcağız Beldesinde meydana geldi. Kozcağız kırsalında tüfekle vurulan domuzu aracın arkasına iple bağlayan 2 kişi beldeye geldi. Durumu görenler jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri 2 kişiyi karakola götürürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verdi. Ekipler, 2 kişi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara avcılığına muhalefet suçundan idari işlem başlatırken, para cezası uygulanacağı öğrenildi. Ekipler, daha sonra aracın arkasına bağlanan domuzu alarak, toprağa gömdü.
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