Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş - Son Dakika

Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş

30.10.2020 14:37
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristten birinin kendisini patlattığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği çatışmada kolundan yaralanan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Gün'ün büyük bir özveri gösterdiği ortaya çıktı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2 teröristten birinin kendisini patlattığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği çatışmada kolundan yaralanan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Gün'ün büyük bir özveri gösterdiği ortaya çıktı. Çatışma sırasında yaralanan Gün'ün, bölgeye sevk edilen ambulansta tedavisini yarıda kesip, teröristin peşine düştüğü bildirildi. Gün'ün mücadelesine şahit olduğunu söyleyen Garip Kabala, "Verdiği mücadele gurur verici. Başta ona ve tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Payas ilçesinde 26 Ekim günü kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle girilen çatışma sırasında kolundan yaralanan ve buna rağmen gelen ambulansta tedavisini yarım bırakıp, ikinci teröristin peşine düşen İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Gün'ün gösterdiği özveri ilçe halkı tarafından takdir gördü.'AMBULANSTAN İNDİ VE TERÖRİSTİN PEŞİNDEN GİTTİ'Teröristlerin Fener Caddesi'ne girdiği anı gördüğünü ardından yaşanan çatışma ve patlamaya şahit olduğunu dile getiren Garip Kabala (37), yaklaşık 1 dakika boyunca silah sesinin devam ettiğini dile getirdi. Çatışmanın son bulmasıyla bölgeye ambulansların geldiğini kaydeden Kabala, "İşte o sırada ilçe emniyet müdür yardımcımız yaralanmış. Ambulansa girdiğini gördük, ama kısa sürede çıktı. Kaçan diğer teröristin peşinden gitmek için acele etti. Bu kolayca yapılacak bir şey değil. Onlarla gurur duyuyoruz. Ben yurt dışında yaşıyorum. İskenderun çocuğuyum. Burada doğdum. Güvenlik güçlerimiz sayesinde burada huzurlu hissediyoruz. Başta ilçe emniyet müdürümüz ve müdür yardımcımız olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize bizleri koruyup felaketi önledikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Patlamanın yaşandığı caddede esnaf olan ve çatışmanın bittiği ana şahit olduğunu söyleyen Arif Erten (38) ise ilçedeki tüm polislerin olay günü burada olduğunu canlarını dişlerine takarak mücadele ettiklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/İSKENDERUN (Hatay), -


Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş
Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş

Müdür Yardımcısı, İskenderun, Çatışma, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vurulan ilçe emniyet amiri, tedavisini yarıda bırakıp, teröristin peşine düşmüş - Son Dakika

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